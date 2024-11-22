Він не тільки пересувається місцевістю зі складним рельєфом, але й може перевозити до пів тони вантажу.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах багатофункціональний всюдихід-амфібію Argo Aurora. Про це повідомляє пресслужба оборонного міністерства України.

Зазначається, що ця машина розрахована на використання в екстремальних умовах.

"Чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Він дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості", - сказано в повідомленні.

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Також в Міноборони зазначають, що потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до пів тони вантажу.

Унікальний вітчизняний всюдихід дозволили постачати ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2024 року в Міноборони України кодифікували та допустили до використання у підрозділах ЗСУ український всюдихід-амфібію "‎ТАХА"‎, який в самому відомстві назвали "унікальним".

Зазначалося, що "ТАХА" тисне шинами на поверхню слабше, ніж нога людини". Він може рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах, а також його можна використовувати у заболоченій місцевості, в умовах глибокого снігу та навіть при виїзді з води на кригу.

"ТАХА" може розвертатися на місці, він може Однієї заправки повинно вистачити, щоб працювати понад дві доби.

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