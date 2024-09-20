Всюдихід "‎ТАХА"‎ здатен перевозити до 1 тонни вантажу чи до 10 пасажирів.

В Міноборони України кодифікували та допустили до використання у підрозділах ЗСУ український всюдихід-амфібію "‎ТАХА"‎, який в самому відомстві назвали "унікальним".

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони. "ТАХА" тисне шинами на поверхню слабше, ніж нога людини. Це дає їй змогу рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах", - йдеться у заяві відомства.

Завдяки особливостям своєї конструкції всюдихід можна використовувати у заболоченій місцевості, в умовах глибокого снігу та навіть при виїзді з води на кригу.

Відео дня

Невеликі габарити і можливість розвертатися на місці дозволяють йому ефективно маневрувати, навіть якщо простір дуже обмежений. Всюдихід здатен перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Він може розвивати швидкість до 40 км/год на суходолі і до 6 км/год - на воді. Однієї заправки повинно вистачити, щоб працювати понад дві доби. Як повідомляється, машину вже використовують на фронті. Зокрема, для евакуації та перевезення продуктів і боєприпасів.

Українські всюдиходи - що варте уваги

Нагадаємо, у 2020-му компанія Sherp, яка стала відомою завдяки виробництву унікальних всюдиходів заявила, що хоче перенести виробництво з України в іншу країну.

А торік стало відомо, що Sherp завершила будівництво власного підприємства в Туреччині. Тоді ж повідомлялось про плани компанії розпочати серійне виробництво моделі, яка отримала назву YETX. Вона здатна працювати на крутих схилах - до 35 градусів.

YETX можна використовувати, зокрема, у пошуково-рятувальних операціях та при боротьбі з лісовими пожежами. Серед потенційних покупців - компанії, які працюють у гірничодобувному секторі.

Вас також можуть зацікавити новини: