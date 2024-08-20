Також отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 69 осіб.

На південному напрямку підрозділи ЗСУ за минулу добу уразили 25 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників, серед яких – радіопеленгаційний метеорологічний комплекс "Улибка", що аналізує дані з використанням елементів штучного інтелекту.

Як повідомив в етері телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, Сили оборони Півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Зокрема, за його словами, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 69 осіб – це безповоротні та санітарні втрати росіян.

"Також ворог втратив 25 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них – радіопеленгаційний метеорологічний комплекс "Улибка". Такий досить диковинний "звір". Раніше я особисто не зустрічав таких уражень", – розповів речник. Відео дня

Він додав, що також уражено 4 артилерійські системи, серед них – зенітно-артилерійський комплекс С-60, 11 одиниць автобронетехніки, 5 розвідувальних БпЛА, 3 човни та гідроскутер. Окрім того, ЗСУ уразили командно-спостережний пункт, 3 польові пункти боєпостачання, місце зберігання матеріально-технічних засобів, місце зберігання ПММ, 4 вогневих позиції, 11 спостережних пунктів, 13 бліндажів та 2 місця запуску БпЛА.

Як додав Лиховій, оперативна ситуація в операційній зоні "Таврії" характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. Він уточнив, що йдеться про великі напрямки – Придніпровський, який пролягає в Херсонській області, Оріхівський та Гуляйпільський, які охоплюють Запорізьку область. Зокрема, на Запоріжжі за останні три доби не було жодної штурмової дії ворога.

"Я думаю що є привід звернути на це увагу, тому що ділянка велика та очевидно, що росіяни нікуди не поділися. Тобто треба спостерігати, тому що це – не типова поведінка противника для останнього періоду. Певна активність ворога спостерігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити ЗСУ з плацдармів на правобережжі Херсонщини", – розповів речник.

Він уточнив, що за вчора на лівобережжі була одна атака росіян – в районі села Кринки, на узбережжі Дніпра. Вона була безуспішна, втрат позицій ЗСУ не допущено. Противник там, за даними військового, атакує невеликими групами.

Така поведінка, на думку речника, ніяк не пов’язана з подіями в Курській області РФ, куди ворог, за деякими даними, передислокував певну кількість своїх підрозділів.

Водночас Лиховій звернув увагу, що кількість артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ дещо скоротилася. Зокрема, за минулу добу нараховано 280 російських обстрілів з використанням приблизно 1450 боєприпасів, що на кілька сотень менше, ніж місяць тому. При цьому залишається активною ворожа авіація – було завдано 6 авіаударів, випущено 6 керованих авіабомб тощо.

Російський комплекс "Улибка"

Згідно з відкритими джерелами, "Улибка" — російський автоматизований мобільний радіотехнічний комплекс метеорологічного призначення. Він озроблений для зондування вологості, параметрів вітру та температури на користь частин зенітної та польової артилерії, систем РСЗВ, підрозділів РХБЗ та ПДВ.

Апаратура комплексу забезпечує передпольотну перевірку радіозонда, автоматичний супровід радіозонда в польоті, приймання та оброблення метеорологічних та радіолокаційних даних тощо. Обчислювальне оснащення комплексу використовує адаптивні методи оброблення та аналізу інформації з елементами штучного інтелекту.

Максимальна дальність зондування становить до 200 км, бойовий розрахунок — 5 осіб, час розгортання – 10 хвилин, робочий діапазон температур – від -45 до +40 градусів Цельсія.

Нагадаємо, на Придніпровському напрямку, на окупованій частині Херсонщини, Сили оборони вперше уразили цікаву ціль – канатну переправу, якою користувалися російські загарбники. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що за 18 серпня ворог чотири рази атакував ЗСУ на плацдармах на лівому березі Дніпра, на позиціях західніше села Кринки. За словами речника, серед об’єктів, які уражені підрозділами ЗСУ, – одна канатна переправа.

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