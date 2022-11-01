Група волонтерів вже має до сотні замовлень, 70 приладів уже на службі ЗСУ.

Одеські волонтери розробили модель приладу для нічного керування військовими машинами. Адже вмикати фари чи габаритні вогні у прифронтовій зоні в темну пору – смертельно небезпечно.

Прилад дає змогу їхати в цілковитій темряві навіть бездоріжжям, йдеться в сюжеті ТСН.

Свою модель одеські волонтери назвали "Сова", кажуть, вона оптимальна за співвідношенням ціна-якість. Не економлять лише на найважливішому - камері. Авто з увімкненими фарами ворожий безпілотник "засіче" на відстані до 2 десятків кілометрів, машину із "Совою" можна побачити лише за 1,5 км й лише у тепловізор.

"Дистанція спостереження зменшилась у 5-10 разів. Це і було завдання", - каже волонтер.

Група волонтерів вже має до сотні замовлень, 70 приладів уже на службі ЗСУ. Нагадується, що зміна позицій українських захисників відбувається зазвичай вночі, тому такий прилад - дуже необхідний.

Нині волонтери забезпечують захисників приладами другого покоління, "Сови" першого підійшли бійцям ССО для їхнього відносно легкого транспорту. А от вимоги водіїв "Градів" чи "Ураганів" вищі, їм необхідні ще й камера, яка бачить все, що відбувається позаду.

"Укроборонпром" натякнув на випуск нового українського БПЛА

У державному концерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку. … Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", – зазначили в концерні.

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