Про появу цього комплексу на фронті росіяни оголосили менше доби тому.

Збройні Сили України знищили перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 "Ястреб-АВ" російських окупаційних військ.

Примітно, що про використання "Ястреб-АВ" росіянами в Україні пропагандисти говорили менше доби тому. Російську новинку "підсмажили" за допомогою HIMARS. Орієнтовна вартість комплексу – 250 млн доларів.

Відео зі знищенням комплексу в Херсонській області вже з'явилося в мережі:

Втрату росіянами розвідувального комплексу прокоментував і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Не минуло й півроку, а точніше навіть доби! Буквально вчора російські пропагандистські ЗМІ навперебій повідомляли про те, що російські окупаційні війська отримали новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 "Ястреб-АВ". І ось, сьогодні з'являється відео знищення даного комплексу в Херсонській області", – написав він.

За словами Коваленка, комплекс1К148 "Ястреб-АВ" в російські війська став поставлятися тільки в другій половині 2023 року. Його випробування були завершені на початку 2022 року. Тоді ж "новинку" продемонстрували на "міжнародному" форумі Армія-2022.

"Цей комплекс розміщується на чотиривісному шасі БАЗ-6910-025, має радіолокаційний комплекс з фазованою антеною решіткою, що відстежує в автоматичному режимі траєкторію снарядів, випущених артилерією противника, визначаючи точні координати позицій" – розповів оглядач.

Втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну було ліквідовано 360 820 загарбників. Крім того, окупанти втратили чимало техніки.

Українські захисники перетворили на металобрухт майже 6 тисяч російських танків, понад 11 тисяч бронемашин, понад 600 одиниць авіації та сотні одиниць іншої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: