ЗСУ розтрощили декілька складів з боєприпасами та пункт управління противника.

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Так, протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

У свою чергу підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

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Протягом доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському та Херсонському напрямках. А на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Крім того, ЗСУ за минулу добу знищили 780 окупантів, загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення перетнули нову кругленьку позначку і становлять вже 360 тисяч 010 осіб. Про це йдеться у оновлених даних Генштабу.

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