Вважається, що Javelin був культовою зброєю ранніх фаз війни, а HIMARS - пізніших.

Останнім часом дедалі більше повідомлень у ЗМІ про те, що західні бойові танки або системи ППО Patriot можуть вплинути на результат війни. Але є й інша зброя, яка вже допомогла змінити хід війни.

Видання CNN виділило три ключові види зброї, яку українці використали з нищівним ефектом.

ПТРК Javelin

На самому початку війни бійці з обох сторін очікували, що колони російської бронетанкової техніки за кілька днів почнуть рухатися до столиці України Києва.

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Українцям було потрібно щось, що могло б притупити цю атаку – і знайшли це у вигляді Javelin, керованої протитанкової ракети з плеча, яку може розгорнути одна людина.

"Джавелін" — це зброя типу "вистрілив і забув". Щойно оператор робить постріл, можна бігти в укриття, поки ракета знаходить шлях до цілі. Це було особливо важливо в перші дні війни, оскільки росіяни, як правило, йшли колонами, намагаючись вторгнутись до міст. Оператор Javelin міг вистрілити з будівлі або за деревом і зникнути до того, як росіяни стріляли у відповідь.

Також Javelin добре вражає слабке місце російських танків – їхню поверхню, оскільки його траєкторія після запуску вигинається вгору, а потім падає на ціль зверху.

Дійсно, вплив "Джавелінів" був настільки значним, що через два з половиною місяці війни президент США Джо Байден відвідав завод в Алабамі, де вони виготовляються, щоб похвалити працівників за допомогу в захисті України.

Бойова маса - 22,3 кг

Максимально ефективна дальність - 2500 м

Мінімальна ефективна дальність - 150 м в режимі атаки зверху; 65 м в режимі атаки по прямій

Обслуга - оператор і зарядник

Час приведення в бойову готовність - менше за 30 с

Час перезарядки - менше за 20 с

Довжина ракети-139 см

Діаметр ракети - 76 мм

HIMARS

Кажучи простою мовою, HIMARS — це 5-тонна вантажівка з контейнером, який може запускати шість ракет майже одночасно, відправляючи свої вибухові боєголовки далеко за лінію фронту на полі бою, а потім швидко змінювати позиції, щоб уникнути контрудару.

Вважається, що Javelin був культовою зброєю ранніх фаз війни, в HIMARS став культовою зброєю пізніших.

HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS, які мають радіус дії від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи навігації GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 метрів від наміченої цілі.

Використання ракет великої дальності для ураження таких цілей, як мости, перешкоджає перекиданням техніки, живої сили та озброєння з боку Росії.

Дрон Bayraktar TB2

Турецький дрон "Байрактар" став одним з найвідоміших у світі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдяки його застосуванню у війні в Україні. Він відносно дешевий, зроблений із простих деталей, має смертельну потужність і записує результати своєї роботи на відео.

Bayraktar знищує російську бронетехніку, артилерію та лінії постачання за допомогою ракет, ракет з лазерним наведенням і розумних бомб, які він несе.

Серед його слабких сторін - недостатня швидкість і вразливість перед ППО. Сімнадцять із 40–50 ТВ2, які отримала Україна, були знищені в бою, повідомляє розвідувальний сайт Oryx з посиланням на дані джерел. Та цей дрон допоміг українським силам оборони досягати успіху в моменти, коли становище України було найбільш нестабільним.

Довжина: 6,5 м

Висота: 2,2 м

Розмах крила: 12 м

Максимальна злітна маса: 650 кг

Вантажопідйомність: 55 кг

Максимальна швидкість: 222 км / год

Радіус зв'язку з центром управління: 150 км, оновлена версія - до 300 км

Стеля: 8200 м

Автономність: 27 год

Паливо: 300 л бензину

Оператори: 3 людини наземного центру управління

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