Українських офіцерів готують за прискореною програмою.

За даними Військово-Повітряних сил Німеччини, навчання українських військовослужбовців роботі з ЗРК Patriot просувається швидкими темпами.

Як пише Handelsblatt, близько 70 українських бійців протягом останніх двох тижнів проходять навчання в штаб-квартирі Бундесверу, назва якої не розголошується з міркувань безпеки.

Командувач німецького навчального об'єднання зазначає, що українці дуже мотивовані і часто вже мають досвід у бойових діях, тож навчання проходить "швидше, ніж очікувалося".

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що українських офіцерів для роботи з Patriot підготують за 10 тижнів замість стандартного курсу в 10 місяців.

Системи Patriot для України

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов ЗРК Patriot. Це одна з найсучасніших систем ППО в світі, здатна вражати цілі відстані близько 100 кілометрів і висоті до 30 кілометрів.

Згодом стало відомо, що Німеччина приєднається до США в поставках Україні комплексів Patriot. У січні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна гарантовано отримає три системи ЗРК Patriot від союзників і працює над новими рішеннями для зміцнення ППО.

18 січня українські військові вже прибули до США, щоб пройти навчання на системах Patriot. Також стартували навчання в Німеччині.

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