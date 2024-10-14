Новий китайський багатоцільовий атомний підводний човен виявився схожим на російські субмарини проєкту 885 "Ясень".

Фото, яке поширили в китайських соціальних мережах, а згодом і в X (колишній Twitter) дає перше наочне уявлення про новий атомний підводний човен КНР, який отримав назву Type 09IIIB. Про це повідомляє Naval News.

Субмарину сфотографували під час випробувань. Як можна бачити, вона має дуже обтічний дизайн, помітно покращений порівняно з попередніми варіантами сімейства багатоцільових атомних підводних човнів Type 09III .

Нова субмарина схожа зовні на російський човен проєкту 885 "Ясень". Останній є розвитком радянського проєкту 971 "Щука-Б", однак на відміну від нього належить до четвертого (останнього на сьогодні) покоління атомних підводних човнів.

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Як би там не було, Type 09IIIB демонструє колосальний прогрес Пекіну у розробці атомних субмарин нових типів. На думку експертів, вона має три ряди пускових установок загальною кількістю 18 одиниць. Достовірно це підтвердити наразі неможливо.

Китайський флот – останні новини

Раніше повідомлялось, що КНР значно збільшує військово-морський флот, однак стикається із серйозними проблемами.

Вони стосуються корупції і безліч невирішених питань відносно майбутніх потреб і здатності китайських верфей задовольнити ці вимоги.

Нагадаємо також, що нещодавно Пекін уперше вивів у море всі свої авіаносці. Втім, не варто забувати, що один з них є колишнім радянським кораблем, а ще один являє де-факто його "копію".

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