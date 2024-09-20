Військові експерти впевнені, що чинні обмеження значно підривають ефективність винищувачів на полі бою.

Обмеження Заходу на удари по території Росії, значно знижують ефективність українських винищувачів F-16. Про це пише Business Insider з посиланнм на військових експертів.

Багато союзників України, включаючи США, не дозволяють використовувати надану ними далекобійну зброю для атак на російські об'єкти. Це ставить Україну в складне становище - замість того, щоб знищувати джерела російських атак, їй доводиться відбивати ракету окремо, що значно ускладнює завдання.

Це також надає російській армії більше можливостей завдавати ударів по українських літаках, що робить їх більш вразливими поблизу лінії фронту. За словами Джорджа Барроса, аналітика Інституту вивчення війни США, нинішні обмеження дозволяють Росії зосереджувати свою протиповітряну оборону в конкретних регіонах, що знижує ефективність українських авіаударів.

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Баррос зазначив, що якщо Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії, це змусить російську сторону приймати складні рішення щодо розміщення своїх засобів ППО, відтягуючи їх від фронту. Це, у свою чергу, створить "більшу оперативну глибину" для українських F-16, що дозволить їм діяти в більшій частині повітряного простору України та на окупованих територіях.

"Стріляти в лучника"

Військовий експерт Міхаель Бонерт, який вивчає повітряні системи у корпорації RAND, зазначив, що для України ефективніше "стріляти в лучника", ніж у стріли, натякаючи на перевагу ударів на великі відстані.

Попри те, що деякі союзники нещодавно дозволили Україні використовувати обмежену кількість зброї меншої дальності для ударів по Росії, найбільш потужна зброя, така як ракети Storm Shadow/SCALP і ATACMS, залишається недоступною. Це обмежує можливості України для знищення ключових військових цілей у Росії.

Генерал-майор у відставці Гордон "Скіп" Девіс-молодший, колишній заступник помічника генсека НАТО, заявив, що він підтримує зняття всіх обмежень на використання західних систем на території Росії, додавши, що загрози Росії щодо ескалації в разі порушення "червоних ліній" залишаються нереалізованими.

Іншою проблемою для ефективності F-16 є їхня кількість. Данія, Норвегія, Бельгія та Нідерланди пообіцяли передати Україні понад 85 винищувачів, однак експерти вважають, що для справжньої ефективності Україні потрібно щонайменше 200 літаків.

Військовий експерт Майкл Кларк зазначив, що для досягнення реальної переваги в повітрі Україна потребує значно більшої кількості винищувачів, ніж наразі заплановано на поставку.

Удари по Росії західними ракетами - актуальне

Нагадаємо, керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики США щодо можливого дозволу для ЗСУ на удари їхньою зброєю вглиб Росії.

За його словами, США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

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