У Держдепі зазначили, що США надають Україні іншу допомогу для перемоги у війні - зокрема, технічні засоби та розвіддані.

Зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики США щодо можливого дозволу для ЗСУ на удари їхньою зброєю вглиб Росії. Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу.

"У мене немає оголошень про зміни в нашій політиці сьогодні", - наголосив він.

Водночас, додав Міллер, США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

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"Ми завжди обговорюємо з українцями, що їм необхідно і як ми можемо надати їм підтримку якнайкраще", - додав глава прес-служби.

Він також нагадав заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що США готові "адаптувати і коригувати цю політику в міру необхідності" - таким чином, щоб це мало "стратегічний сенс".

Водночас Міллер не відповів на запитання, чи може політика щодо ударів надалі все ж таки бути змінена, заявивши, що в нього "немає жодних оголошень сьогодні" щодо цього.

Дозвіл США на удари по Росії

Як заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський, наразі ЗСУ не дозволено завдавати ударів західною зброєю вглиб території РФ. Він підкреслив, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території.

Президент США Джо Байден повідомив, що його адміністрація наразі розглядає можливість зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї в конфлікті з Росією.

Водночас, як писало The Times, Велика Британія не дозволить Україні використовувати ракети великої дальності по цілях у Росії без згоди США.

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