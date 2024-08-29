Експерти не перший місяць сперечаються про те, чим саме є новинка китайської оборонки.

У мережі з’явилося фото невідомого китайського корабля, зроблене з дуже близької відстані. Про це повідомляє The War Zone.

Ще в травні повідомлялось, що корабель вийшов на ходові випробування. Експерти зазначали, що він схожий на малопомітний шведський корвет типу Visby, а отже, напевно, мова йде про "‎повноцінний"‎ стелс-корабель.

Дехто зі спеціалістів називав його "прототипом корвету". На думку інших, мова йде про експериментальне судно.

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Як видно на фото, в задній частині корабля встановлено дещо, що нагадує установку протиповітряної оборони HQ-10. Втім, вона не схожа не серійний зразок. Можливо, це лише макет.

Між артилерійським озброєнням та надбудовою можна бачити блоки, які схожі на вертикальну пускову установку.

Корма корабля має великий за розмірами злітно-посадковий майданчик. Вочевидь, вона може приймати стандартні гелікоптери Військово-морських сил КНР.

Китайський флот – найбільш важливе

Нагадаємо, в цьому році Китай почав ходові випробування найбільшого авіаносця в своїй історії – корабля, який отримав назву "Фуцзянь".

Відомо, що він є авіаносцем з неядерною силовою установкою. Корабель став першим авіаносцем КНР, який отримав систему, що дозволяє літакам злітати за допомогою катапульти і сідати з використанням аерофінішера.

Саме такий підхід реалізовано на авіаносцях Військово-морських сил США.

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