Зовні корабель схожий на малопомітні шведські корвети типу Visby, однак ймовірно він більший за розмірами.

Неназваний китайський корвет (або легкий фрегат) здійснив своє перше плавання. Про це повідомляє The War Zone.

Більш менш конкретне уявлення про новий корабель з'явилось у листопаді 2023-го, коли його сфотографували на верфі у провінції Ляонін. Супутникові дані демонструють, що корабель будували там як мінімум із серпня минулого року.

Зовні він схожий на добре відомий шведський корвет типу Visby. Останній став першим в світі бойовим кораблем, побудованим за технологією стелс. Скоріш за все, китайський проєкт також створили на основі цієї технології.

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На фото можна бачити приховану гармату на носі, а також систему вертикального пуску, яка знаходиться перед основною надбудовою. Деякі експерти припустили, що Китай створив "‎комплексну випробувальну платформу"‎. Підтвердити чи спростувати це наразі неможливо.

Як би там не було, швидкий прогрес у роботі над кораблем демонструє вражаючий масштаб та зростаючі можливості китайського суднобудування, що ставить серйозні виклики навіть перед найбільш передовими країнами Заходу, зокрема – США.

Китай створює нові кораблі

Нагадаємо, нещодавно китайці почали ходові випробування найбільшого авіаносця в своїй історії, який отримав назву "Фуцзянь". Корабель став величезним технічним кроком вперед для Пекіну, бо на відміну від попередніх авіаносців КНР, отримав стартові катапульти.

Експерти вважають, що до складу авіаційної групи корабля увійде перспективний винищувач п'ятого покоління J-35, який вважають китайським аналогом американського F-35C.

Також Китай активно працює над безпілотними кораблями. Один з таких проєктів показали на виставці Defense Services Asia 2024. Передбачається, що він зможе нести, зокрема, дрони-камікадзе.

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