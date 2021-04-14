Рій українських безпілотників може знищувати російську бронетехніку, системи ППО, артилерію і навіть цілі військові загони.

Військово-повітряні сили України не закуповували нових літаків з 1991 року. В їх розпорядженні 125 "вінтажних" винищувачів, штурмовиків й бойових гелікоптерів часів Холодної війни. Вся ця техніка все більше старіє. А ВПС, чий бюджет складає всього 300 мільйонів доларів на рік, просто не може собі дозволити оновлення флоту.

На думку експерта у сфері авіації Тома Купера, воно Україні насправді й не потрібне, - пише Forbes. Велика кількість сучасних військових літаків Росії літають не далеко. А російські ракети класу "земля-повітря" розгорнуті настільки близько, що можуть збити український літак ще на злітній смузі.

Читайте такожAtlantic Council: Переозброєння ВПС України може поставити Росію на місцеНа думку Купера, для Києва купівля нових машин для боїв у повітрі "не вигідно економічно і не має жодного сенсу". Натомість він радить ВПС України запасатися безпілотниками й так званими "дронами-камікадзе". У разі початку війни українські роботи можуть роєм атакувати російські військові формування, подолати системи протиповітряної оборони й знищити танки, а також іншу бронетехніку.

Коротка і кривава війна між Вірменією й Азербайджаном минулої осені може стати зразком того, який може мати вигляд вірогідна кампанія безпілотників України. Під час боїв за спірний Нагірний Карабах безпілотники турецького й ізраїльського виробництва, якими користувалися азербайджанські війська, розбили вщент вірменські сили.

Турецькі апарати Bayraktar TB2 літають високо і стріляють невеликими ракетами. Разом з ізраїльськими дронами-камікадзе Harops і Orbiter-1K вони знищили сотні вірменських танків, бронемашин, артилерійських установок і систем ППО. Це дозволило азербайджанським військам сильно просунутися й взяти під контроль значну частину Нагірного Карабаху до перемир'я, домовленості про яке з'явилися в листопаді.

Україна може запозичити азербайджанську структуру й тактику. Насправді є ознаки того, що це вже відбувається. Звісно, відкритим питанням лишається те, наскільки масштабним буде перехід Києва на силу безпілотників. А також з якою ефективністю Москва зможе протистояти цьому. Гвинтовий апарат Bayraktar TB2 коштує приблизно мільйон доларів. Він став основою для азербайджанського наступу з повітря. Україна в 2019 році почала купувати ці апарати в турецької компанії Baykar. У грудні Анкара і Київ підписали угоду, яка дозволяє українським компаніям займатися виробництвом власних копій цих безпілотників. Минулої осені українські військові провели перші польові випробування.

Читайте такожУ 2021 році для ВМС України закуплять турецькі безпілотники BayraktarТим часом, військово-промислові компанії України розробляють власні "дрони-камікадзе". По-суті це невеликі безпілотники, оснащені боєголовками, вибухова сила яких така ж, як і в артилерійського снаряду. "Дрон-камікадзе" літає по колу над полем битви, поки не виявить потрібну ціль. Тоді він знижується для атаки. Вся техніка доступна. Лише час покаже, наскільки Київ серйозно налаштований закупити, освоїти й розгорнути її.

Також не відомо, як Росія може відповісти. Купер вважає, що російські ракетні системи ППО не здатні знищити рій безпілотників й "дронів-камікадзе".

"Звісно, у них є можливості працювати з великою кількістю цілей, а також багато разів перезаряджатися. Росіяни зараз стараються з усіх сил, щоб зробити свої системи здатними боротися з такими малими цілями. Однак, вони не можуть перевершити останнє покоління західного озброєння. У найгіршому сценарії, російські ЗРК буде легко виснажити", - сказав Купер.

Він пояснив, що армія України може відправити настільки велику кількість безпілотників, "дронів-камікадзе", а також неозброєних безпілотників-приманок, що цілей буде просто в рази більше, ніж російських ракет.

Читайте такожТуреччина розробляє плавучий носій ударних дронів"Навіть Росія не може перезаряджатися нескінченно", - пояснив експерт.

Російські сили можуть спробувати заглушити радіо-зв'язок між українськими безпілотниками і їхніми операторами. Але для цього Москві знадобляться кращі системи ППО і засоби електронної війни. Якщо Україна піде ва-банк безпілотниками, Росії доведеться кинути всі сили на боротьбу з цими безпілотниками.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань