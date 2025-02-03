Повернення 'Зоряних війн': в BI пояснили, яким буде 'Залізний купол для Америки'

Ініціатива Трампа є продовженням Стратегічної оборонної ініціативи (SDI) Рональда Рейгана.

Президент Дональд Трамп оголосив про намір створити новітній протиракетний щит із космічними перехоплювачами, продовжуючи ідеї Стратегічної оборонної ініціативи (SDI) Рональда Рейгана, відомої як "Зоряні війни". Ініціатива "Залізний купол для Америки", має на меті захист від балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет, пише Business Insider.

Відродження Стратегічної оборонної ініціативи

Новий указ Трампа відновлює концепцію космічної оборони, відображаючи зростаюче занепокоєння щодо розвитку передових ракетних технологій у Росії, Китаї та Північній Кореї. Перехоплення гіперзвукових ракет традиційними системами протиракетної оборони є складним завданням через їхню високу швидкість, маневреність і нерегулярні траєкторії.

Сучасні ракети оснащуються засобами протидії, що ускладнює їхнє перехоплення, а розміри арсеналів потенційних противників можуть перевищувати можливості нинішньої оборони США. Наприклад, Росія володіє близько 1700 одиницями ядерної зброї.

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У доповіді Конгресу за 2023 рік зазначається, що Пентагон має зосередитися на розробці космічних датчиків, інтегрованого командування і управління, а також зональної та точкової оборони. Том Карако, експерт із протиракетної оборони, вважає, що космос стає ареною бойових дій, і тому космічні перехоплювачі необхідні.

Опоненти програми вказують на її високу вартість і можливий ризик дестабілізації ядерного балансу. Ганс Крістенсен із Федерації американських вчених назвав план "SDI v2", зазначивши, що він поєднує існуючі технології, нові розробки та нездійсненні мрії.

Анкіт Панда з Фонду Карнегі застерігає, що створення невразливого ракетного щита може спричинити нескінченні витрати та нову гонку озброєнь. Водночас контроль над озброєннями залишається дешевшим і ефективнішим засобом безпеки.

Чи можливий абсолютний захист?

Навіть із новітнім протиракетним щитом загроза повного ракетного удару залишатиметься. Карако зазначає, що якщо Росія вирішить запустити 1000 боєголовок, система оборони не зможе їх усі перехопити. Проте посилена оборона підвищує поріг для потенційного нападу, що зміцнює стримування.

Експерти, такі як Ребекка Генріхс із Хадзонівського інституту та генерал у відставці Джон Гайтен, наголошують, що США повинні розширювати протиракетну оборону для стримування Росії та Китаю. Водночас противники програми вважають, що вона лише стимулює розробку нових наступальних засобів.

Ініціатива "Залізний купол для Америки" є продовженням старих дебатів про баланс між обороною та стримуванням. Чи виправдає ця програма очікування, покаже час.

"Залізний купол для Америки"

Президент США Дональд Трамп заявив підписав кілька указів щодо армії, зокрема про розробку американського аналога ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Також американський президент зазначив, що система вироблятиметься безпосередньо у США. В указі "Залізний купол для Америки" ("The Iron Dome for America") йдеться, що загроза застосування балістичних, гіперзвукових, крилатих ракет та інших сучасних засобів повітряного нападу "залишається катастрофічною загрозою, що стоїть перед Сполученими Штатами".

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