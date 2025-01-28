За наказом Трампа, впродовж 60 днів міністр оборони повинен надати структуру та план реалізації протиракетної оборони наступного покоління.

Президент США Дональд Трамп заявив підписав кілька указів щодо армії, зокрема про розробку американського аналога ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол", пише The Times.

"Ми маємо негайно розпочати будівництво новітнього протиракетного щита "Залізний купол", який зможе захистити американців. У нас феноменальні технології… Я думаю, що Сполучені Штати мають на це право", – сказав Трамп під час спілкування з конгресменами-республіканцями у Флориді.

Також американський президент зазначив, що система вироблятиметься безпосередньо у США. В указі "Залізний купол для Америки" ("The Iron Dome for America") йдеться, що загроза застосування балістичних, гіперзвукових, крилатих ракет та інших сучасних засобів повітряного нападу "залишається катастрофічною загрозою, що стоїть перед Сполученими Штатами".

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У документі також зазначили, що 2002 року США вийшли з Договору 1972 року про обмеження систем протиракетної оборони, тож американська політика протиракетної оборони передбачала відповідь на "загрози країн-ізгоїв і випадкові або несанкціоновані запуски ракет". Але "загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління не зменшилася, а стала більш інтенсивною та складною".

За наказом Трампа, впродовж 60 днів міністр оборони повинен надати структуру та план реалізації протиракетної оборони наступного покоління.

Що таке "Залізний купол"?

"Залізний купол" – система протиракетної оборони. Її застосовує Ізраїль з 2011 року. Ця ППО призначена для захисту від масованих ударів некерованими ракетами ближнього радіуса дії і здатна захищати не просто окремі об’єкти, а цілі райони та міста.

На думку військових експертів, "Залізний купол" у США не працюватиме чи буде невиправдано дорогим, оскільки територія Сполучених Штатів становить майже 9,9 мільйона квадратних кілометрів, натомість територія Ізраїлю - 22,1 тисячі квадратних кілометрів.

Ізраїльський "Залізний купол" призначений для ураження ракет, випущених з невеликої відстані, а для США найбільшу загрозу становлять міжконтинентальні балістичні ракети Росії, Китаю або КНДР.

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