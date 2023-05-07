Під час зустрічі сторони обговорили багато важливих моментів, зокрема передачу Україні винищувачів F-16.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів генеральному інспектору Бундесверу генералу Карстену Броєру про ситуацію на фронті та про підготовку до майбутніх дій для визволення української території.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він сподівається, що у майбутньому усі партнери України ухвалять правильне рішення і Україна отримає літаки F-16.

"Був радий вітати цього тижня в Україні з офіційним візитом генерального інспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра. Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті, та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території", - зазначив він.

Залужний також подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння.

"Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - наголосив головнокомандувач.

Крім того, додав він, спільно з Броєром вони акцентували увагу на вагомості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення обороноздатності України.

Залужний зустрівся с Міллі 1 травня

Нагадаємо, що 1 травня Залужний провів ще одну важливу зустріч в контексті озброєння сучасною зброю ЗСУ. Зокрема, він зустрівся з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марком Міллі.

Вони обговорили постачання Україні боєприпасів та техніки. Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ потребують своєчасного постачання боєприпасів.

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