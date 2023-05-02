ЗСУ мають намір примусити окупантів до "жесту доброї волі" в Криму, обійшовшись без фронтових боїв на півострові.

Визволення Криму може відбутися і без боїв безпосередньо на території півострова. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі журналу The Atlantic.

Видання зазначає, що Крим має стратегічне значення для України.

"За останні дев'ять років путінський режим перетворив Крим з курортної зони в щось, що нагадує російський авіаносець, прикріплений до "підчерев'я" України, поцятковане окопами і укріпленнями", – пише журнал і зазначає, що окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов теж назвав півострів "передовим форпостом" окупації півдня України.

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Оскільки росіяни перетворюють Крим на подобу фортеці, українська сторона говорить про "військово-політичне" визволення півострова. Журнал викладає загальну суть цієї концепції: ЗСУ заблокують автомобільні, залізничні та водні шляхи забезпечення військ на півострові і почнуть бити по військовій інфраструктурі безпілотниками, що і змусить окупантів покинути півострів.

"Крим ми визволемо без бою", — наводить видання слова Резнікова.

Перспективи визволення Криму

За словами президента Володимира Зеленського, одним із завдань майбутнього контрнаступу ЗСУ буде визволення Криму. Однак деталей президент не розкрив, уточнивши, що багато що залежить від поставок західної зброї.

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, удар по великому паливосховищу окупантів у Севастополі є одним з елементів підготовки до українського контрнаступу.

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