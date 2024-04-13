Очікується, що до кінця 2024 року можна буде побачити реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів.

На фронті Збройні сили України вже застосовують сотні наземних роботизованих комплексів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Вадим Сухаревський сказав журналістам. Зокрема, він розповів про розроблення наземних дронів в Україні. За його словами, на сьогодні сформульовано чітку стандартизацію наземних дронів, та введено у підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів.

"Ми зараз не говоримо про те, що ми за місяць забезпечимо всі Збройні сили України на 100% наземними дронами. Є ряд причин. І перша з них, що людей треба навчити, треба сформувати ефективну тактику застосування цих дронів. Вона вже напрацьовується, тому що є багато підрозділів, які є передовими у цьому моменті. І ця тактика аналізується. Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів у тому числі", - наголосив Сухаревський.

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Він сказав, що на фронті українські захисники вже застосовують сотні роботизованих комплексів. Їхня класифікація чітка: це вогнева підтримка, логістика, мінування, камікадзе, і є широкий спектр застосування. "Зараз наше основне завдання як Генерального штабу і виробників - це масштабувати і нарощувати якість", - сказав Сухаревський.

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Як повідомляв УНІАН, у березні віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні розпочинається масове виробництво роботизованих наземних платформ, і за кілька місяців вони будуть на полі бою.

Федоров зазначив, що Brave1 випробував на полігоні понад 50 комплексів. Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

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