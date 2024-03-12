Міністр Федоров розповів, що за кілька місяців ці "кіборги" будуть на полі бою.

В Україні розпочинається масове виробництво роботизованих наземних платформ, і за кілька місяців вони будуть на полі бою.

Про це у своєму Telegram-каналі написав віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, розкривши можливості цих "кіборгів".

"В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів. Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції", - зазначив він.

Урядовець додав, що роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою - сотні різних платформ закуплять через UNITED24. "Продовжуємо розвивати інновації, щоб Сили оборони могли їх закуповувати", - написав Федоров.

Він пояснив, що основна мета наземних роботів - мінімізувати участь людини на полі бою. "Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - зауважив віце-прем'єр.

Федоров також додав, що кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає масово закуповувати їх. "Той шлях, що ми пройшли з БпЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання - виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови", - написав він.

Так, на платформі Brave1 зареєстровано вже понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. "Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля", - додав міністр.

Україна має перевагу в ударах FPV дронами

Як повідомлялося раніше, незважаючи на приголомшливі втрати у війні проти України, Росія все ще має більше танків, більше артилерії та військ, ніж Україна. Утім, в одному виді озброєння Україна має значну перевагу.

Зокрема, видання Forbes зазначає наступне: підрахунок оприлюднених ударів дронів-камікадзе свідчить, що Україна стабільно лідирує в кількості підтверджених ударів FPV. Так, із серпня українські війська направили на окупантів 8 тис. 273 FPV, водночас росіяни у відповідь направили їх близько 6 тис.

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