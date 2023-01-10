Збір запустили 10 жовтня - коли Росія здійснила першу масовану атаку на енергосистему України.

Волонтери Сергій Притула і Сергій Стерненко показали, яких "подарунків" для окупантів закупили за кошти зі "збору на помсту", оголошеного у жовтні 2022 року.

Відео обидва активісти записали на тлі партії дронів, що, за словами Притули, нестимуть "сюрпризи" російським військовим на відстані 30 кілометрів.

"Ці дрони будуть літати до 30 км і нищити російську техніку, і що дуже важливо – засоби ППО", - поділився Притула.

Проте волонтери також заявили, що за кошти небайдужих українців придбано далекобійні БПЛА для ЗСУ дальністю дії на 800 кілометрів.

"А ще у нас будуть ті (БПЛА – ред.), які будуть летіти на 200 км і найсмачніше – на 800 км. Росіяни, у цю гру можна грати двом. Добраніч, Москва", - саркастично додали активісти.

"Збір на помсту" - що відомо

Сергій Притула та Сергій Стерненко у парі заявили про початок зборів на "помсту" для окупантів 10 жовтня – коли Росія здійснила першу масовану атаку на енергосистему України.

У результаті волонтерам вдалося зібрати 380 мільйонів гривень.

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