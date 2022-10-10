За словами Притули, чим більше грошей зберуть, тим більше дронів зможуть придбати.

Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком відкрили збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Притула у Telegram заявив, що початок цього збору мав стартувати 12 жовтня, однак його перенесли.

За його словами, чим більше грошей зберуть, тим більше дронів зможуть придбати.

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"Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде", - написав він.

Якщо ви бажаєте долучитися до збору коштів, переходьте за лінком.

Ракетний терор України

Сьогодні вранці 10 жовтня росіяни здійснили масовий обстріл території України, в тому числі енергетичних об’єктів.

Зафіксовані "прильоти" в Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому та інших містах. В деяких з них зникло електропостачання.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

Заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що станом на зараз по Україні з ранку було випущено 83 ракети, 43 з яких знищено силами ППО.

Внаслідок ранкових ударів по Києву загинуло п'ятеро людей, травмовано 32 особи, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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