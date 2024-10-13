Російські пропагандисти, прагнучи очорнити Україну, розкривають втрати Москви, які Креміль намагається приховати.

Росія втратила ще один бойовий літак Су-34. Повідомлялося, що його збив американський F-16, який передали Україні, що стало основою для нападок на Вашингтон та допомогу Києву.

Видання The National interest пише, що під час війни з Україною вже знищено щонайменше три десятки Су-34, що становить майже чверть довоєнного парку РФ зі 140 літаків. Зазначається, що бойові втрати випереджають виробництво.

"Росія веде наступ в Україні, але цей інцидент можна розглядати як серйозну невдачу, тому що Су-34 - це літаки, які Росія використовує для знищення української інфраструктури", - пояснює геополітична аналітикиня Ірина Цукерман, президент Scarab Rising.

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Примітно, що новина про втрату російського літака відразу з'явилася в соціальних мережах - причому з акаунтів прокремлівських мілблогерів, які регулярно повідомляють про перебіг війни в Telegram. Вони критично ставляться до військових дій, навіть якщо демонструють підтримку Володимиру Путіну.

"Ці пропагандисти прагнуть перетворити Україну на лиходія і тим самим викликати антиукраїнські настрої серед свого населення", - зазначила Сьюзан Кемпбелл, заслужений викладач Школи комунікацій в Університеті Нью-Гейвена.

За її словами, навіть коли мілблогери оплакують втрату Су-34 і критикують ведення бойових дій, це також спрямовано на розпалювання антиамериканських настроїв.

"Використання F-16 тут важливе, тому що прокремлівські пропагандисти шукають будь-який привід для нападок на допомогу США Україні, і довести, що Україна - всього лише проксі для ЦРУ/MI6 тощо, які безпосередньо атакують Росію за допомогою своєї техніки", - припустила Цукерман. "Це ще один спосіб дискредитувати НАТО і підтримати свої теорії змови про те, що Альянс весь цей час замишляв напад або вторгнення в Росію. Це також хороший спосіб піднести невдачу і той факт, що російська перевага в повітрі тепер ефективно ослаблена".

Навіть попри критику на адресу військового керівництва РФ, повідомлення про те, що НАТО є серйозною загрозою, залишається в силі.

"Дух цих повідомлень від прокремлівських блогерів явно спрямований на те, щоб вказати на небезпеку НАТО і можливість майбутніх подібних атак, можливо, як виправдання для нових і більш серйозних авіаударів по Україні - або навіть потенційного виправдання для прийняття провокаційних дій проти НАТО", - підсумувала Цукерман.

Українські захисники збили російський Су-34 - що відомо

12 жовтня російські ЗМІ повідомили про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем. Офіційної інформації не було.

При цьому російський Telegram-канал стверджує, що до збиття Су-34 причетний український винищувач F-16. Зазначається, що він, імовірно, збив Су-34, коли той скидав глісадні бомби ФАБ з уніфікованими модулями планування і корекції на відстані близько 50 км від лінії фронту.

У звіті Інституту вивчення війни зазначено, що Су-34 міг бути збитий українським F-16.

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