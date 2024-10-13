F-16 міг збити Су-34, коли той скидав глісадні бомби ФАБ з УМПК за 50 км від лінії фронту.

Російські ЗМІ 12 жовтня повідомили про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем, хоча офіційної інформації про це поки що не було. Водночас, як ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни, Су-34 міг бути збитий українським F-16.

Зазначається, що один із відомих російських воєнкорів підтвердив загибель екіпажу Су-34, але заявив, що ця втрата не пов'язана з українською активністю, водночас інші воєнкори припустили, що Су-34 міг розбитися внаслідок технічної несправності або людської помилки.

Однак російський Telegram-канал, який, як стверджується, ведуть офіцери ВДВ і співробітники російського угруповання "Дніпро", стверджує, що до збиття Су-34 причетний український винищувач F-16.

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"Телеграм-канал... стверджує, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли Су-34 скидав глісадні бомби ФАБ з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) на відстані близько 50 км від лінії фронту", - пишуть аналітики.

Водночас Telegram-канал звинуватив пов'язаних із Кремлем воєнкорів у брехні про катастрофу Су-34 і в тому, що вони заважають російським силам розробляти плани з протидії українській загрозі F-16.

"ISW не може незалежно підтвердити заяву Telegram-каналу, але якщо вона підтвердиться, то цей інцидент стане першим випадком збиття українцями російського пілотованого літака за допомогою західного винищувача F-16", - йдеться у звіті.

Втрати російської авіації

У серпні українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на території Курської області.

11 вересня українські розвідники під час операції в акваторії Чорного моря збили російський бойовий літак Су-30СМ.

Загалом від початку війни, за даними Генштабу, Росія втратила вже 369 літаків.

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