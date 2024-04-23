Канадський виробник обіцяє поставити 400 машин до кінця цього року, при цьому за вдвічі меншою ціною.

Після виходу статті BILD про те, що Німеччина зриває постачання бронемашин MRAP для України, канадський виробник бронетранспортерів запропонував німецькому уряду вихід із цієї ситуації.

Як пише BILD, до редакції видання звернувся керуючий директор канадської компанії Roshel Роман Шимонов, який запропонував звернути увагу на їхні машини MRAP, які, за його словами "є набагато кращою альтернативою", а також пообіцяв "конкурентоспроможні ціни".

У листі представник Roshel зазначив, що 100 важких колісних бронемашин MRAP компанія може поставити в Україну найближчим часом. При цьому ціна їх буде значно меншою, ніж у контракті FFG.

Відео дня

"Roshel обіцяє ціну менш ніж 375 000 євро за один автомобіль, тоді як німецька компанія FFG називає розрахункову ціну 787 500 євро. Шимонов стверджує, що Roshel наразі виробляє 140 машин на місяць, тобто всі обіцяні Німеччиною 400 бронетранспортерів можуть бути поставлені цього року", - пише BILD.

Канадська компанія також має всі необхідні сертифікати. До того ж канадські машини вже беруть участь у бойових діях в Україні.

"Компанія Roshel вже успішно поставила в Україну понад 1000 БТР і MRAP, причому всі поставки було здійснено в строк або з випередженням графіка", - підкреслив Шимонов.

У виданні зазначають, що передали пропозицію Roshel до Міністерства оборони ФРН, проте там поки що не коментують ситуацію.

"Україна потребує швидкої та всебічної підтримки. Ми повинні використовувати всі можливі варіанти. Кожна пропозиція має бути розглянута", - сказав у розмові з BILD член парламентського комітету з бюджету Себастьян Шефер.

Німеччина зірвала постачання бронемашин для України

Як писав BILD, Німеччина зірвала постачання Україні бронемашин MRAP. Згідно з контрактом, у Міноборони Німеччини заявили, що всі машини планують поставити вже 2024 року, проте жодних поставок досі так і не розпочали. Крім того, план на цей рік скоротили з 400 машин до 200, а потім і до 100.

Як зазначається, причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині. При цьому у компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США" і проблеми з сертифікацією.

Раніше в Мінфіні Німеччини заявили, що Україна стала основною країною-одержувачем експорту озброєнь. У першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 млрд євро. Зазначається, що 3,85 млрд євро було виділено на військову зброю, а 1,4 млрд євро - інші види озброєнь.

Вас також можуть зацікавити новини: