Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у ФРН.

Німеччина пообіцяла поставити ЗСУ до 400 важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом. Відповідний контракт уклали влада України та німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) під фінансування з бюджетних коштів ФРН загальною сумою 315 млн євро, повідомляє BILD.

У Міноборони Німеччини заявили, що всі машини планують поставити вже цього року.

У розпорядження BILD потрапив документ Міноборони від вересня 2023 року, де зазначено, що MRAP для ЗСУ мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак жодних поставок досі так і не розпочали. За інформацією BILD, план на цей рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 машин. Початок поставок перенесли з січня на травень-червень. Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у ФРН. У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США в Німеччину", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.

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Допомога Німеччини Україні - деталі

Україна стала основною країною-одержувачем експорту озброєнь із Німеччини. Як повідомляє Міністерство фінансів Німеччини, у першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 млрд євро.

Зазначається, що 3,85 млрд євро було виділено на військову зброю, а 1,4 млрд євро - інші види озброєнь.

"На Україну, як і раніше, припадає 74% від загальної вартості виділень на перший квартал 2024 року, і Україна залишається основною країною-одержувачем німецького експорту озброєнь", - сказав держсекретар Свен Гігольд.

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