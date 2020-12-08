Москва зрозуміла, що ці машини їй не потрібні, тому тепер намагається переконати інші країни придбати їх.

Ідея розробки МБПТ "Термінатор" з'явилася кілька десятиліть тому, після того, як Росія зазнала розгромної поразки на війні в Чечні. Тепер Москва випробовує 8 таких машин. І планує їх експортувати.

Як пише Business Insider, в понеділок "Термінатори" взяли участь в маневрах разом з 90-ю танковою дивізією. Їхнє призначення - знищувати протитанкові сили. Для цього в БМПТ є чимало різної зброї. Подвійна 30-міліметрова гармата, яку можна застосувати проти піхоти чи повітряних апаратів на низькій висоті. Чотири (по дві з кожного боку) надзвукові протитанкові ракети "Атака" з радіусом дії 6 кілометрів. Два гранатомети АГС-17Д, а також один кулемет ПКТМ.

Читайте такожBusiness Insider: Росія хвалилася трьома видами нової зброї, які виявились просто брухтомБМПТ "Термінатор" базується на шасі від танка Т-90 й оснащений важкою реактивною бронею. Він, згідно з задумом, здатен боротися одразу з трьома різними цілями. А його озброєнням керує одночасно чотири оператори. Всього в екіпаж входять 5 людей.

Business Insider пише, що розробка "Термінатора" почалася в кінці 1980-х. Але інтерес до нього став особливо гострим після катастрофічного вторгнення армії Росії в Чечню всередині 90-х. На той час російська армія використовувала старі радянські тактики, що призвело до знищення її підрозділів в міських умовах.

"Російські танки й бронемашини зазнали тяжких втрат під час битв з чеченськими силами. У Новорічну ніч 1994 року наступ російських військ на місто Грозний закінчилося бійнею. Лише 131 окрема мотострілецька бригада втратила 800 солдатів і 20 з 26 своїх танків, а також 102 зі 120 БМП. І це лише за два дні боїв", - писало нещодавно видання Popular Mechanics.

Російські танки були розроблені для ведення бою на відкритій місцевості. Вони не могли піднімати чи опускати ствол основної гармати так, щоб можна було розібратися з протитанковими силами супротивника. Тож "Термінатор" був розроблений, щоб виправити це. Він повинен їхати поруч з танками в міських умовах.

У США чи будь-кого з їхніх союзників немає аналогів російського "Термінатора". Але це не говорить про прогалину в озброєнні.

"Справа в тому, що машина хоч і вражає своїм дизайном і майже голлівудською красою, вона абсолютно непотрібна", - пише Business Insider.

Читайте такожForbes: Війна в Україні змусила Нідерланди пошкодувати про ліквідацію своїх танківВ 2010 році армія РФ схвалила використання ці БМПТ, але відмовилася фінансувати їх виробництво, назвавши розробку непотрібною. І щоб це зрозуміти, російським військовим вистачило подивитися на вторгнення США в Іраку, яке дало потрібні докази. Американські бронетанкові підрозділи, об'єднані з піхотою, надзвичайно ефективно себе показали в містах. Вони не зазнали таких тяжких втрат, як Москва в Грозному. Таким чином, росіяни зрозуміли, що їхня найбільша проблема була не у тому, що бракувало якогось обладнання. Поганою була тактика.

"Термінатор" розробив "Уралвагонзавод" - найбільший російський виробник танків. І підприємство переживає тяжкі фінансові часи. Як і у випадку будь-якого військово-промислового комплексу, політика тут теж зіграла свою роль. Тож в 2017 році уряд Росії нарешті замовив 10 БМПТ. Разом з тим, з оригінальною розробкою були проблеми.

Російським генералам не сподобалося, що пускові установки для ракет "Атака" були зовсім не захищені. Система управління вогнем не дотягувала у своїх можливостях до проголошених і могла працювати лише з однією ціллю за раз. На додачу, оскільки машини були збудовані на танковому шасі, вони були надзвичайно дорогі.

Читайте такожНовітній американський стелс-есмінець "Замвлот" вперше запустив ракету (відео)Росія відправила один БМПТ в Сирію для випробування. Це дало їй змогу заявляти, що зброя перевірена в бою. Але російські військові досі холодно ставляться до "Термінатора". Тож Москва сподівається, що зможе продати цей непотріб комусь іншому. Вона хвалить свої БМПТ, стверджуючи, що одна така машина може замінити мотострілецький взвод з 40 солдатів і 6 БМП. Але такі заяви викликають сміх.

Хоч вогнева сила "Термінатора" вражає, він точно не здатен виконати функції взводу з 40 військових. Разом з тим, Алжир, Перу і Азербайджан зацікавились російськими БМПТ. Красиві машини? Так! Але абсолютно непотрібні.

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Переклад: Лесь Димань