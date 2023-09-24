За словами глави держави, те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно, стане реальністю.

Президент Володимир Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ми маємо багато хороших оборонних та інших рішень. Оборонні пакети. Від Сполучених штатів – це й артилерія, потрібні снаряди, ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", - заявив глава держави.

Також він нагадав, про рішення Канади щодо тривалої оборонної підтримки обсягом півмільярда доларів.

"Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю", - сказав Зеленський.

"І це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів – і для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу – те, про що вже домовилися, – нової міцності України для недопущення повторення російських агресій", - сказав Зеленський.

Спільне виробництво зброї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський під час перебування у США оголосив, що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема, систем ППО.

"І довгострокова домовленість - разом працюватимемо, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами - це історична річ", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що співпраця зможе забезпечити Україні нову промислову базу та нові робочі місця.

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