Це допоможе забезпечити Україні нову промислову базу.

Україна спільно зі США вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи протиповітряної оборони.

"І довгострокова домовленість – разом працюватимемо, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами очільника держави, співпраця зможе забезпечити Україні нову промислову базу та нові робочі місця.

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"Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу та захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати", - наголосив український лідер.

Війна в Україні - потреба у ППО

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окрім літаків F-16 та посилення систем протиповітряної оборони, що забезпечить перевагу над ворогом у повітрі, Україна потребує ППО малого радіуса дії для знищення ударних БПЛА.

Він пояснював, що Україні потрібні ЗРК середнього радіуса дії IRIS-T, NASAMS та ЗРК Patriot середнього та великого радіуса дії. Вони допоможуть захистити об'єкти на території України і від крилатих ракет, і, за потреби, від ворожої авіації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував значне посилення системи протиповітряної оборони (ППО) на півдні після інцидентів із зальотом російських дронів на територію Румунії.

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