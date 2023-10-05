У Зеленського вважають, що візит глави держави до США досягнув усіх поставлених завдань.

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки в Офісі президента України оцінюють як успішний. Зокрема, під час цього візиту був оголошений черговий пакет озброєння. Також Україна отримала чергові запевнення у продовженні підтримки, розповів УНІАН заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Зокрема, йдеться про дуже важливі види озброєння та боєприпасів - ті, які необхідні українському війську, зокрема й додаткові ракети для систем ППО.

"Друге з важливого - це дійсно революційна домовленість про те, що Україна і Штати будуть працювати над виробництвом певних видів озброєння, в тому числі ППО, на території України, отримуючи відповідні ліцензії з боку американських компаній і починаючи відповідне виробництво", - зазначив він.

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За його словами, організація такого виробництва може зайняти певний час. Зокрема, на форумі оборонних індустрій представники відповідних американських компаній обговорили з українськими фахівцями конкретні часові рамки.

"Це дійсно інвестиція не лише в сьогодення, але в перспективу… Росія буде завжди агресивною - навіть після нашої перемоги. Тому ми розуміємо, що потрібно інвестувати в своє виробництво. У нас є фахівці та потенціал. Так, певні заводи були зруйновані ще у 2014 році. Але інші потенціали існують", - сказав Жовква.

Він також розповів, що під час перемовин лідери США та України детально обговорили гарантії безпеки для України та інші поточні питання.

"Можна говорити, що візит досягнув усіх поставлених завдань. Ми провели усі зустрічі, які планували. Тому вважаю візит успішним, незважаючи на те, що Конгрес ухвалив рішення про так звану бюджетну резолюцію, яка дозволила США уникнути шатдауну, але не містила відповідного положення щодо військової допомоги Україні", - додав заступник голови ОП.

Він також прокоментував, чи була серед досягнутих під час візиту завдань, про які Жовква згадав раніше, домовленість про надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Під час цього візиту обговорювалося багато важливих питань, в тому числі і це", - сказав Жовква.

За його словами, Україна отримувала всі види озброєння, які просила у США, навіть у випадках, коли спочатку чула відмову. Зокрема, щодо HIMARS, танків, F-16 та кластерних боєприпасів.

"Тоді було "ні", а зараз це все або вже успішно працює на полі бою проти агресора, або, як у випадку з F-16, українські пілоти вже проходять навчання. Я впевнений, що так само буде і тут", - додав заступник очільника ОП.

Він пояснив, що отримання необхідного озброєння займає так багато часу, бо це довгий процес. Зокрема, він залежить від того, чи зброя зберігається на складі у законсервованому вигляді чи перебуває на оперативному чергуванні, а також від того, у якому зброя стані та чи потрібно її відремонтувати, модернізувати чи виготовити додаткові одиниці.

"В кожному випадку Україна має свій очікуваний графік. Ми просимо іншу сторону, щоб вона дотримувалася графіку. Якщо це не відбувається, то українська сторона та інша сторона сідають за стіл переговорів і намагаються це пришвидшити", - уточнив Жовква.

Він зауважив, що Україна завжди вимагає швидших темпів і це нормально, адже отримана зброю одразу використовується на полі бою із дотриманням відповідних вимог.

"Те ж саме буде в будь-якому випадку із постачанням якоїсь нової певної зброї, в тому числі, тієї, про яку ви запитуєте (ATACMS, - УНІАН)", - наголосив Жовква.

Військова співпраця США та України

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що найближчим часом Україна почне виробляти озброєння в партнерстві зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, йдеться про спільне виробництвом систем ППО. Перші результати такого спільного виробництва будуть вже до кінця 2023 року.

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