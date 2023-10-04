Перші результати такого спільного виробництва будуть вже до кінця 2023 року.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, які саме озброєння Україна, крім гаубиць з Британією, найближчим часом почне виробляти в партнерстві зі Сполученими штатами Америки. Про це він заявив в коментарі NV.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", - пояснив Камишін.

За його словами, перші результати такого спільного виробництва будуть вже до кінця 2023 року.

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"А інші складні системні речі - найближчими роками", - додав міністр.

Виробництво зброї в Україні - деталі

З початку повномасштабної війни виробництво зброї в Україні значно зросло. Окрім вітчизняних виробників, в Україну почали заходити іноземні компанії. Наприклад, у липні стало відомо, що в Україні стартував процес будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

Президент Володимир Зеленський під час перебування у США оголосив, що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема систем протиповітряної оборони.

24 вересня Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Також він нагадав, про рішення Канади щодо тривалої оборонної підтримки обсягом півмільярда доларів.

У проекті державного бюджету на 2024 рік передбачено збільшення видатків на виробництво зброї у сім разів.

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