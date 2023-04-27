Він наголосив на вагомості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору.

Президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України. Раніше партнери Києва вже сформували подібну коаліцію для передачі ЗСУ танків Leopard 2.

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, про це він сказав під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Зазначається, що Зеленський відзначив лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки України.

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"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", - сказав він.

Президент і радник прем'єра Великої Британії обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги України.

Зеленський, зокрема наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору.

"Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Зеленський зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни та посилять безпеку Європи.

У цьому контексті президент також поінформував Барроу про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін та помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Винищувачі F-16 - головна інвестиція у перемогу України

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні сучасної бойової авіації, зокрема літаків F-16, стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку європейського континенту, і що відповідне рішення має бути ухвалене якнайшвидше.

Однак наразі США і союзники зосереджені на поставках інших видів озброєння, в тому числі танків, про поставки літаків поки не йдеться.

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