Голова МЗС зазначив, що країни ЄС здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації.

Надання Україні сучасної бойової авіації, зокрема винищувачів F-16, стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку європейського континенту.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 24 квітня. Він наголосив, що це рішення має бути ухвалене якнайшвидше.

"Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що країни Європейського Союзу здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.

"Необхідно якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання ми одразу могли їх застосовувати. Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі", - зауважив міністр.

Також він підкреслив, що надання Україні F-16 та інтеграція протиповітряної та протиракетної оборони України та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує закликати західні країни передати ЗСУ сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі. Однак, президент США Джо Байден заявляв, що Київ наразі не потребує літаків. Наразі США і союзники зосереджені на поставках інших видів озброєння, у тому числі танків, відзначав глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го "Рамштайну". Водночас Конгрес продовжуватиме тиснути на адміністрацію Байдена з метою передачі літаків.

Численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко. Також зростають випадки скидів на прифронтові міста і села авіабомб, які дуже важко збивати з зенітних установок.

За словами командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука, винищувачі F-16 дозволять українським пілотам завоювати панування у повітряному просторі, значно ослабивши ворога та рятуючи багато життів. Також ідеться про найефективнішу протидію застосуванню ворогом керованих авіабомб.

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