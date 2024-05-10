Україні потрібно, щоб партнери прискорили постачання зброї.

Президент України Володимир Зеленський на тлі пожвавлення боїв на сході заявив, що не усі міжнародні партнери України виконують домовленості щодо швидкого постачання нової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві. Зеленський пояснив:

"Сьогодні ми детально обговорили ситуацію на фронті. Я поінформував пані президентку про чергову російську спробу розширити наступальні дії на сході нашої держави, (на території) Донецької і Харківської областей. Також про наші потреби, зокрема, збройні потреби, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант". Відео дня

Водночас глава держави відзначив, що не усі міжнародні партнери оперативно постачають Україні ту допомогу, яку пообіцяли. за його словами: "Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання. Вдячний кожному лідеру, який допомагає нам у цьому".

Окремо президент відзначив, що зі словацькою колегою обговорив політичну взаємодію, і те, що може посилити Україну, і дати чіткий сигнал Росії, що немає і не буде жодної альтернативи справедливому миру. Зокрема, травень і початок червня присвячені активній дипломатії і роботі з проведення глобального Саміту миру.

"Ми робимо усе, щоб забезпечити на саміті присутність та спільну роботу дійсно світової більшості, і це дуже важливо. Разом маємо виробити рамки відновлення повної дієвості міжнародного права і примусити Росію поважати це право", - сказав Зеленський.

Дні блискавичних дій ЗСУ минули - про це каже NYT

Раніше видання The New York Times повідомило, що дні блискавичних проривів на полях битв в Україні, можливо, минули. Події на фронті складаються в похмуру нову реальність для українців.

Судячи з усього, Росія готується завдати сильного удару, і все, що можуть українці зробити, це окопатися і спробувати його уповільнити. Водночас ЗМІ вважає, що ЗСУ навряд чи почнуть великий контрнаступ цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: