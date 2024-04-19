За словами міністра оборони країни, Києву потрібні системи ППО малої дальності, які можна використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

Нідерланди невідкладно виділяють понад €200 млн на військову допомогу Україні. Про це у п'ятницю, 19 квітня, під час засідання Ради Україна - НАТО повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, кошти підуть на нові ініціативи щодо швидкого постачання Україні додаткових боєприпасів ППО та артилерії. Також Нідерланди виділять Україні 60 млн євро на системи ППО малої дальності, які можна використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

"Засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже на європейському континенті і будуть доставлені до України якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - йдеться у заяві.

Військова допомога Нідерландів Україні

Днями стало відомо, що Нідерланди виділили додатково понад 4 мільярди євро для України. Країна також виділила додаткові фінанси на зміцнення ППО та боєприпасів власних збройних сил.

До цього Нідерланди виділили кошти для допомоги Україні. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, країна виділила ще мільярд євро на військову допомогу Києву та 400 млн євро на відновлення.

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