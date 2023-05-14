Раніше президент заявляв, що Україна ще очікує на деякі "речі" від партнерів для початку контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи достатньо вже Україна має зброї для здійснення контрнаступальних дій. За словами президента, для цього необхідно здійснити ще кілька візитів, ймовірно, до іноземних країн-партнерів, які мають надати Україні необхідне озброєння та техніку.

Про це президент заявив на спільному із канцлером Німеччини Олафом Шольцом брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Ще кілька візитів і все", - сказав він.

У цьому контексті Зеленський підкреслив, що Німеччини стала другою після Сполучених Штатів Америки країною за обсягами наданої Україні підтримки.

Він наголосив, що Україна робитиме усе, щоб Німеччина стала першою. За словами глави держави, Німеччина зарезервувала понад 11 млрд євро на цей і подальші роки, щоб продовжувати безпекову підтримку України.

Водночас, канцлер Шольц підкреслив, що наразі необхідно зробити так, щоб ворог відступив, а Німеччина продовжить допомагати Україні у цьому, скільки буде необхідно.

"Ми сподіваємося, що війна швидко закінчиться… завдяки сучасній зброї, наданій Україні... Але ми і наші партнери готуються до того, що ця підтримка може бути довготривалою - так довго, скільки це буде потрібно", - сказав він.

ЗСУ готуються до хвиль контрнаступів проти Росії

Як повідомляв УНІАН, наразі Україна активно готується до контрнаступальних дій на фронті. Водночас, раніше президент Зеленський заявляв, що наразі Україна має недостатньо сучасного озброєння для початку контрнаступу.

Зокрема, за його словами, українські бійці очікують на броньовану техніку та інші "речі" від партнерів.

Президент наголосив, що українська армія вже цілком готова до контрнаступу, однак очікує на додаткові поставки, які дозволять зберегти більше життів військових.

13 травня у Німеччині оголосили про надання Україні пакету військової допомоги вартістю 2,7 млрд євро. До нього серед іншого входитимуть німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП.

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