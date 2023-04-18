Сьогодні президент України провів розмову з Кевіном Маккарті.

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Кевіном Маккарті та назвав конкретну зброю, яка терміново потрібна українцям для протидії РФ на фронті.

Нагадаємо, що сьогодні український лідер завітав на "передову" до армії України в Авдіївку й поспілкувався з військовими. Подробиці розмови з іноземним колегою гарант держави опублікував у своєму Telegram. Він підкреслив, що ЗСУ потрібні далекобійна артилерія та авіація.

"Розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, ППО та авіації. Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги", - повідомив Зеленський.

Вони також обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Під час розмови Зеленський подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу й запросив Маккарті особисто завітати до нашої країни.

ЗРК Patriot вже в Україні

Нагадаємо, що ввечері 18 квітня німецький уряд повідомив, що на територію Україні вже прибули перші системи ППО Patriot, які, на думку деяких військових експертів, можуть збивати російські ракети "Кинжал". Ці боєголовки вже спричинили багато шкоди українським територіям.

Бундестаг підкреслив, що передав комплекси разом з ракетами, а також з іншою зброєю, зокрема, вантажівками Zetros.

Вас також можуть зацікавити новини: