Раніше Кім Чен Ин заявив, що відновлення есмінця – це політична справа.

Есмінець (іноді корабель називають "фрегатом") типу "‎Чхве Хьон"‎, який перекинувся під час невдалого спуску на воду, тепер перебуває в сухому доці. Нові супутникові знімки, оприлюднені The War Zone, дали уявлення про масштаби пошкоджень надводної частини корабля.

"‎Детальний підводний і внутрішній огляд військового корабля підтвердив, що, на відміну від початкового повідомлення, в днищі корабля не було пробоїн, корпус правого борту був подряпаний, а певна кількість морської води потрапила в кормову частину", ‎– йдеться в заяві Корейського центрального інформаційного агентства.

За словами пропагандистів, "ступінь пошкодження військового корабля не є серйозною".

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Це, вочевидь, більш ніж оптимістична заява, адже на представленому супутниковому знімку добре видно, що надбудова корабля має серйозні структурні пошкодження. обре видно понівечений метал.

Варто сказати, що якщо деякі області есмінця були затоплені морською водою (а це, вочевидь, дійсно так), то це може серйозно вплинути на механізми та електроніку корабля.

Аварія північнокорейського есмінця ‎– що відомо

Церемонія спуску на воду другого споруджуваного в Північній Кореї 5000-тонного есмінця нового типу відбулася 21 травня.

Як повідомляли ЗМІ, через недосвідченість і недбалість під час спуску корабля на воду не було забезпечено паралельний рух візків, унаслідок чого спускові санчата в кормовій частині відчепилися першими і пішли ліворуч.

Пізніше в Мережу виклали фото перекинутого корабля.

Нагадаємо, головний есмінець типу "‎Чхве Хьон" був успішно спущений на воду у квітні цього року. Судячи з опублікованих фото, корабель має установки вертикального пуску для ракет щонайменше кількох різних типів.

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