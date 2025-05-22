Перекинутий під час спуску 5000-тонний есмінець КНДР показали з супутника (фото)

Кім Чен Ин спостерігав за всім процесом аварії і дав сувору оцінку.

Open Source Centre опублікував знімок 5000-тонного есмінця Північної Кореї, який вчора під час спуску на воду завалився на бік.

Фото з'явилося в акаунті OSC у X. Нагадаємо, церемонія спуску проходила на верфі Чхонджин. Через те, що не було забезпечено паралельного руху візків, кормова частина есмінця передчасно зійшла з візків та сіла на мілину. При цьому носова частина корабля взагалі не зійшла зі стапеля.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за інцидентом і дав йому сувору оцінку. Він заявив, що це серйозна і важка аварія, яку не можна було допустити через чисту недбалість та безвідповідальність. Таким чином, мова йде про "‎злочинне діяння"‎.

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Лідер додав, що термінове відновлення есмінця є практичною і політичною справою, адже впливає на імідж КНДР у світі.

Нові кораблі Північної Кореї

Нагадаємо, головний есмінець цього типу "‎Чхве Хьон"‎ був успішно спущений на воду 25 квітня 2025 року.

Судячи з опублікованих фото, корабель має установки вертикального пуску на 74 комірки для ракет щонайменше трьох різних типів, одну артилерійську установку калібром приблизно 100-130 мм, дві шестиствольні 30-мм артилерійські установки, а також інше озброєння.

А ще раніше стало відомо, що КНДР будує атомний підводний човен. Передбачається, що субмарина буде значно більшою, ніж ті, які раніше представляла Північна Корея.

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