Зазначається, що оператори українських дронів діють, як вовча зграя.

Українські морські дрони показали високу ефективність у знищенні флоту Російської Федерації в Чорному морі. Запорука їхнього успіху криється в тактиці, яку використовують оператори безпілотників.

Видання Forbes пише, що Sea Baby такі небезпечні, бо вони не намагаються проникнути на стоянки російських кораблів поодинці або невеликими групами, а нападають ночами "вовчими зграями", як це робили німецькі підводні човни під час Другої світової війни.

Але там, де німецькі підводні човни ходили зграями, вони атакували індивідуально, кожен капітан обирав свої цілі та підходи. На відміну від них, українські оператори Sea Baby, схоже, ретельно координують свої атаки - вони топлять і навіть пасуть російські судна.

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Скоординована тактика була очевидна, коли, можливо, півдюжини Sea Baby атакували "Сергія Котова" під покровом темряви. Екіпаж корвета помітив кілька "морських малюків", що наближаються до нього з корми. Екіпаж відкрив вогонь. Згідно з одним з аналізів відеозапису атаки, друга група безпілотників скористалася тим, що російські артилеристи відволіклися, і атакувала з незахищеного лівого борту корвета.

Ці флангові безпілотники, судячи з усього, не завдавали ударів по "Сергію Котову". Швидше, вони відтіснили корвет на відкрите море недалеко від Феодосії. Там зачаїлася ще одна група Sea Baby, яка, найімовірніше, і завдала удару по російському судну.

Попередній рейд цих дронів, спрямований на російський десантний корабель "Цезар Куніков" біля берегів південного Криму в ніч на 14 лютого, був виконаний за схожою тактикою, як стверджує один із моряків десантного корабля. Замість того, щоб пасти "Цезар Куніков", безпілотники завалили 4 100-тонне судно на один бік.

"Бій тривав 20 хвилин", - згадував той, хто вижив. "Чотири з 10 морських безпілотників були знищені. П'ятий дрон вразив Цезаря Кунікова в корму, тим самим знерухомивши корабель, після чого шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий дрони по черзі вдарили по кораблю з лівого борту в районі середини і ближче до корми, з метою перекидання корабля. Дев'ятий дрон частково увійшов в отвір, пророблений попереднім дроном, і здетонував практично всередині. Десятий безпілотник залишався на відстані, щоб спостерігати за рейдом і, нарешті, здійснити невдалий наліт на буксир, що мав рятувати тих, хто вижив на "Цезарі Кунікові".

Ці розповіді, можливо, не повністю відображають тактику, але Sea Baby точно перетворюються з експериментальних зразків на зрілі й дуже ефективні інструменти морської протидії. Таким чином, катери-роботи, що вибухають, стають найбільшою загрозою для Чорноморського флоту.

Ліквідація флоту РФ у Чорному морі - головні новини

З лютого 2022 року українці підірвали або потопили чотири російські десантні кораблі, крейсер, підводний човен, корабель постачання, кілька патрульних катерів і малих десантних кораблів, а тепер ще й два ракетні корвети.

При цьому представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, а також "досить багато" суден пошкодили.

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