Проте, за його словами, все одно у морі залишається досить серйозна присутність російських кораблів.

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Крім того, "досить багато" суден пошкодили.

"Що стосується кількості вражених одиниць, то це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 – це досить помітні серйозні одиниці, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені. За нашими даними, пошкодженими на ремонті зараз залишаються 15 одиниць. Тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена і досить багато пошкоджено", – заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

Проте, за його словами, все одно у морі залишається досить серйозна присутність російських кораблів.

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"Це 10 ракетоносіїв, серед яких – три є підводними човнами, це два ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість теж досить велика. Так само великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць залишаються у строю. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень", – зазначив Плетенчук.

Тому, зауважив він, все ще "досить серйозно" представлене угруповання російського флоту в Азово-Чорноморському регіоні. При цьому Плетенчук підкреслив, що вчора і сьогодні у Чорному морі немає російських бойових кораблів.

"Вони вимушені знаходитись у східній частині Чорного моря, використовуючи для цього військово-морську базу у Новоросійську, розосереджуючи свої одиниці корабельні між портами Сочі, Туапсе. Також озвучуються плани щодо розміщення російських кораблів в Абхазії. Що стосується заходів у Севастопольскі порти і загалом їхньої присутності там, то вона зведена до мінімуму", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Знищення флоту РФ в Чорному морі - головні новини

Одна з останніх операцій України у окупованому Криму завершилась знищенням в ніч на 5 березня українськими морськими корабеля РФ "Сергей Котов" поблизу Керченської протоки. В результаті щонайменше 27 членів екіпажу зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - сім моряків.

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