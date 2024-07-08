При цьому російські сили поки не показали таких можливостей.

Українські оператори дронів покращують свої можливості перехоплення російських БПЛА дальнього радіусу дії ще в повітрі. Це дозволить Повітряним силам ЗСУ послабити тиск на засоби ППО ближньої і середньої дальності.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, це підтверджують численні відео українських військових. Зокрема, 1 червня захисники використали FPV-дрон для ураження російських розвідувальних безпілотників ZALA та "Орлан-10" в районі міста Велика Новосілка у Донецькій області.

29 червня оперативне угруповання військ "Харків" поділилось кадрами, на яких український БПЛА перехоплює російський "Ланцет" у повітрі на Харківському напрямі.

Відео дня

За словами аналітиків, військові з обох сторін покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні. При цьому поки в ISW не бачили підтверджень того, що російські сили здатні використовувати БПЛА для ураження українських або розвідувальних безпілотників дальнього радіуса дії в повітрі.

Однак за останні місяці загарбники скористалися обмеженнями на системи ППО для більш вільного використання розвідувальних дронів у глибокому тилу. Це дозволило їм вдосконалити свої розвідувально-вогневі та розвідувально-ударні комплекси.

За оцінкою аналітиків, потужна здатність Повітряних сил ЗСУ використовувати дешеві та доступні БПЛА для перехоплення дорожчих розвідувальних дронів ворога, ймовірно, дозволила б послабити можливості РФ. Це, своєю чергою, допомогло б зберегти дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для серйозніших цілей.

"Російські та українські Збройні сили наразі технологічно змагаються між наступальними й оборонними силами. Здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності ЗСУ нівелювати нинішні переваги Росії в матеріальному забезпеченні", - підсумували експерти.

Використання РФ розвіддронів

За словами експерти Олега Каткова, під час останніх ударів РФ по авіабазах у Миргороді та Полтаві, російські розвідувальні дрони передавали зображення на дальності 150-200 км у реальному часі, що дозволило ворогу бачити у конкретному місці можливі цілі для ураження.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко додав, що майже всі російські розвідувальні дрони збирають з іноземних комплектуючих.

В Defence Express зауважили, що існує багато пропозицій про те, як боротися з російськими розвідувальними дронами, але всі вони ігнорують те, що ворожі "Орлани" функціонують не самі по собі, а як складова розвідувально-ударних контурів армії РФ, зав’язаних під ОТРК "Искандер".

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