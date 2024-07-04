ЗРК HAWK – хоч і не нове озброєння, та в умілих руках – результативне.

Вже доволі тривалий час захисники українського неба використовують зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK, які допомагають їм відбивати ракетні та дронові атаки російських окупаційних військ.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про бійця на імʼя Олександр, який є оператором ЗРК HAWK. На його рахунку – два десятки "Шахедів" та 4 ракети.

"На плечах 24–річного воїна – щоденна величезна відповідальність і він тримає її з гідністю. Сашко підписав контракт із підрозділом зенітних ракетних військ за кілька днів до "повномасштабки". Зізнається: новини не додавали впевненості та спокою, тож вирішив не чекати поки на українські міста полетять ракети. На жаль, не прогадав. Олександр був готовий бити ворога на "трьохсотці". Зрештою пройшов навчання в Іспанії та опинився за "штурвалом" американського зенітного ракетного комплексу HAWK", – йдеться у повідомленні.

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Перше бойове хрещення Олександра показало, що HAWK – хоч і не нове озброєння, та в умілих руках – результативне. Ща його словами, під час навчання в Іспанії інструктори наголошували, що цей комплекс не надто підходить для протидії дронам. Проте українські бійці впевнено заявляли, що впораються.

"Адже коли мова йде про реальні бойові цілі, які мають на меті знищити українців, не до "ТТХ" – витискаєш зі зброї максимум! Тож, хоч "Шахеди" і непроста ціль для нас, все одно справляємось! Вже під час першого ж протиповітряного бою вдалося знищити шість "Шахедів" один за одним. Адреналін зашкалював! Ми відбивали повітряну атаку майже усю ніч. Протиповітряний бій тривав понад 6 годин! Але ми готові бити ворога цілодобово, без відпочинку. Головне – захистити українців, захистити Україну", – розповів військовий.

За його словами, найбільше дратують "Шахеди", і йдеться не про складність цілі – втомлює очікування бою, оскільки летять ворожі безпілотники досить повільно. Водночас із ракетами "працювати" значно простіше.

"Було трішки не по собі, коли три ракети Х-59, постійно змінюючи висоту, летіли просто на нас. Але усі цілі захопили і одну за одною позбивали. Головний секрет навіть не у зброї, на якій працюємо, а у синхронній та злагодженій роботі підрозділу. Прекрасно розуміємо ризики та наслідки, якщо один одного не почуємо чи проігноруємо", – наголосив Олександр.

При цьому бойова робота по ворожих цілях – лише один відсоток діяльності, розповідає Олександр. "За лаштунками" залишається обслуговування та ремонт техніки, заряджання пускових, постійні передислокації, маскування, облаштування нових позицій, укриттів.

"Насправді у мене найкраща робота в світі – усі ці наведення на ціль, захоплення, вихід ракети, збиття… А який кайф розуміти, що завдяки тобі ракета чи дрон не долетіли до цілі", – каже захисник.

Зазначається, що більшість рідних Олександра теж боронять Україну. Його сеста служить у танковому підрозділі, зараз на Запорізькому напрямку,в її чоловік – піхотинець, на Дніпропетровщині. Більшість друзів військового також відклали свої цивільні плани та мрії до перемоги.

"Звісно хочеться родину, будинок і щоб не холостяцька берлога, а справжнє сімейне вогнище… Та, спочатку хочеться перемогти. Очевидно, що найважчий бій – попереду. Та ми вистоїмо, відіб’ємось і обов’язково переможемо!" – резюмує Олександр.

Війна в Україні: важливі новини

Від початку доби, 3 липня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 135 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначалося, що ворог інтенсивно атакує наших воїнів на Покровському напрямку. Упродовж дня агресор загалом здійснив там 34 штурмових і наступальних дії.

Водночас на Харківському напрямку Силам оборони України вдалося трохи відтіснити окупантів. Про це сказав командир розвідувального взводу 92-ї ОШБР з позивним "Котя".

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