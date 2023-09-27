Незабаром компанія Baykar почне масове виробництво як мінімум одного з двох передових дронів, які будуть злітати з недавно побудованого турецького міні-авіаносця TCG Anadolu.

Сельджук Байрактар є зятем президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, і його компанія нещодавно продемонструвала своє нове покоління безпілотних бойових літаків, які будуть літати швидше і далі, несучи при цьому більше озброєння, ніж його попередники.

Нове покоління дронів відображає зростаючі амбіції компанії, яка стає все більш впливовою за кордоном після того, як Україна з істотним успіхом використовувала свої дрони TB2 для боротьби з російськими військами, пише Bloomberg.

В останні роки Baykar став ключовою частиною зусиль Ердогана щодо створення самодостатньої оборонної промисловості, яка виробляє продукцію від озброєних безпілотників до винищувачів та військових кораблів. Всі вони покликані підтримати його все більш агресивну зовнішню політику в регіоні, що загруз у конфлікті. Але після вторгнення Росії в Україну закордонні продажі дронів також неухильно зростали, що дало Туреччині більший політичний вплив далеко за межами Близького Сходу.

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Незабаром компанія Baykar почне масове виробництво як мінімум одного з двох передових дронів, які будуть злітати з недавно побудованого турецького міні-авіаносця TCG Anadolu. У той же час компанія прагне розширити свою частку на ринках від Африки до Європи та Азії за допомогою існуючих безпілотних бойових машин TB2 та Akinci, а також нещодавно розроблених TB3 та Kizielma.

Нові дрони зроблять "революцію" у військовому впливі Туреччини від Чорного моря і Кавказу до східного Середземномор'я і берегів Північної Африки, сказав Байрактар, який займає посаду технічного директора в компанії, заснованої його батьком і контролюється його сім'єю. Вони "дозволять Туреччині вести спостереження і визначати атаки на континенти завдяки збільшенню часу їх польоту і радіусу дії".

Baykar заявляє, що продає свій флагманський безпілотник TB2 в 31 країну. Хоча ці продажі здійснювались переважно в країни, що розвиваються, чотири роки тому це було лише двома іноземними покупцями. "Продажі ТБ-2 швидко зросли за останні кілька років. Одна за одною країни замовляють партії різного розміру", - сказав Пітер Веземан, старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI).

Використання Туреччиною дронів підкреслює мінливе обличчя війни в одному з найбільш нестабільних регіонів світу. Безпілотні літальні апарати переламали хід багаторічної боротьби Анкари проти сепаратистської Робочої партії Курдистану на південному сході країни, Північному Іраку і в Сирії. Відносно дешеві у виготовленні та використанні дрони в останні роки допомогли перевести конфлікти в таких віддалених місцях, як Азербайджан і Лівія, на користь турецьких союзників.

Навіть за межами Близького Сходу турецькі безпілотники, ймовірно, будуть особливо цінними для країн, які діють за межами НАТО або не мають можливості отримати їх від США чи Ізраїлю з політичних чи фінансових причин. Нові дрони зміцнять репутацію країни як постачальника високоякісної військової техніки за доступними цінами. Це унікальне положення, яке Туреччина займає серед кількох країн, що виробляють складні безпілотники, на думку Фабіана Хінца, експерта з оборони Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Незалежно від того, чи є ви союзником США, чи маєте проблеми з США, ви можете придбати [турецькі безпілотники] практично без політичних витрат", - сказав Хінц. "Туреччина також, здається, більш відкрита для певної передачі технологій і дозволу місцевого ліцензійного виробництва, чого інші виробники роблять набагато менше".

За останні два десятиліття компанія отримала 82% свого прибутку від експорту, сказав Байрактар, додавши, що за останній рік виробничі потужності збільшилися на 50%.

Байрактар стикається з багатьма проблемами у здійсненні своїх найбільших амбіцій. США, Ізраїль і Китай залишаються найбільшими в світі постачальниками дронів. Крім того, пропозиції Baykar за своїми характеристиками і близько не наближаються до сучасних бойових літаків, вироблених в таких країнах, як США, сказав Веземан з SIPRI. Однак турецькі дрони продаються за частку ціни.

Компанія Baykar була заснована в 1986 році батьком Сельчука Оздеміром як машинобудівна компанія. Але Сельчук зацікавився авіацією ще в дитинстві, і коли він прийшов в бізнес в 2007 році, він почав займатися військовою технікою, розробляючи безпілотні бойові літаки і наземні системи управління. У 2016 році він одружився з дочкою президента Сумейє.

Потім в 2019 році США ввели санкції проти Туреччини за придбання систем протиракетної оборони С-400 у Росії. Санкції завадили Туреччині розробити і отримати літаки-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin.

Це прискорило зусилля Туреччини з розробки власного безпілотного бойового літака, причому Ердоган підтримав розробку технології компанією свого зятя, а також Державною компанією Turkish Aerospace Industries. Стійке зростання експорту дозволило їм продовжувати інвестувати в дослідження та розробки.

Звіти місцевих ЗМІ припускають, що Байрактар може мати майбутнє в турецькій політиці, хоча це делікатна тема, яку він навряд чи коли-небудь коментуватиме безпосередньо.

Він та його тесть поділяють амбіції зробити Туреччину самодостатньою військовою державою, випереджаючи регіональних суперників, таких як Іран та Греція. З цією метою Ердоган вступив в непрості нові союзи – включаючи розрядку напруженості з Володимиром Путіним – які часом погіршували становище Туреччини в НАТО.

Пізніше Akinci, який піднімається на більшу висоту і летить набагато довше, ніж його попередники, опинився в центрі переговорів з Саудівською Аравією, сказав Байрактар, оцінюючи вартість Саудівської угоди в 3 мільярди доларів.

Виробництво Bayraktar в Україні - деталі

Турецька компанія Baykar, яка випускає ударні безпілотники Bayraktar, отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на виробництво безпілотників TB2 і Akinci в Україні. Про це повідомив генеральний директор Сельчук Байрактар.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні", – сказав Байкар.