Завод планують запустити у 2025 році.

Турецька компанія Baykar, яка випускає ударні безпілотники Bayraktar, отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на виробництво безпілотників TB2 та Akinci в Україні.

Про це повідомив генеральний директор Халюк Байрактар, пише Defense News.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні", – сказав Байкар.

Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів. Завод планується відкрити у 2025 році.

Завод Baykar в Україні - що відомо про проект

Наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що компанія Baykar активно будує завод в Україні планує завершити будівництво за два роки.

У лютому 2023 року Україна та Туреччина уклали угоду про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Тоді ж посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва турецьких безпілотників.

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