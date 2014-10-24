Меркель: "Ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій"

Євросоюз дійшов висновку, що укладені в Мінську у вересні домовленості між Україною, Росією і проросийскими сепаратистами так і не виконані, тому "ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій", - сказала Ангела Меркель в Брюсселі, де проходить саміт ЄС, передає DW.DE.

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За даними з дипломатичних джерел, учасники саміту в Брюсселі вирішили не скасовувати санкції проти Росії та одночасно закликали Москву поважати територіальну цілісність України, а також взяти на себе відповідальність за виконання мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи був підписаний попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. 20 вересня у Мінську за підсумками тристоронньої зустрічі контактної групи був підписаний меморандум з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.