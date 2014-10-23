Росія попросила ОБСЄ не вплутувати її в обговорення щодо контролю кордону з бойовиками

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і друку МЗС Росії, про це він заявив на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ з питання продовження мандата групи спостерігачів ОБСЄ на російських КПП «Гукове» і «Донецьк».

«Що стосується іншого боку кордону, контрольованого ополченцями в тій частині, про яку йде мова, розмовляти треба з ними, а не з Російською Федерацією. Те саме стосується і вимог про повернення всіх українських КПП на кордоні під контроль української сторони. Ще раз повторимо - говоріть з ополченцями, а не з нами», - сказав Келін.

За його словами, мінські домовленості між керівниками України та представниками ополченців про припинення вогню за сприяння Росії і ОБСЄ зафіксували «статус-кво». У Мілані не йшлося про те, щоб його змінювати. Там у центрі уваги було питання про необхідність надійно забезпечити і контролювати лінію роз'єднання між конфліктуючими сторонами. Пункт 4 Мінського протоколу стосується спостереження за українським боком кордону і жодною мірою не зачіпає питань розміщення спостерігачів ОБСЄ на російських КПП, заявив Келін. «Що стосується кордону з Україною з російського боку, то ми несемо всю відповідальність за забезпечення безпеки та режиму, встановленого у прикордонній зоні», - заявив він.

Говорячи про відмову РФ збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ на українсько-російському кордоні, Келін заявив: «Варто нагадати, що запрошення російської сторони ОБСЄ направити групу спостерігачів на пункти пропуску «Гукове» і «Донецьк» було жестом доброї волі, тому заяви, що ми щось блокуємо, недоречні. Це наше суверенне право запрошувати чи ні спостерігачів і в якій кількості. Наші КПП працюють надійно і жодного посилення не потребують».

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Як повідомляв УНІАН, Росія заблокувала розширення міжнародного моніторингу ОБСЄ на кордоні з Україною. Перед цим усі 57 країн ОБСЄ, включаючи Росію, вирішили продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії організації в Україні ще на місяць - до 23 листопада. При цьому кількість спостерігачів залишається на нинішньому рівні.

Представник США в ОБСЄ Дженіффер Босфорт звинуватила Росію в «необґрунтованих обмеженнях» для 16 спостерігачів ОБСЄ і трьох адміністративних асистентів, які займаються моніторингом російських пунктів пропуску «Гукове» і «Донецьк».

«Ми стурбовані, що місія не зможе моніторити простір, в якому Росія залучена в нелегальні потоки зброї, грошей, а також бойовиків для підтримки сепаратистів на сході України», - сказала Босфорт.

Вона сказала, що їй шкода, що Росія не погодилася розширити моніторингову місію.

«Ми маємо обмежену місію, яка покриває один з 2,3 тис. кілометрів кордону», - зазначила Босфорт.

Нагадаємо, 20 вересня в Мінську за результатами Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Представники української влади неодноразово наголошували на необхідності збільшення кількості спостерігачів місії ОБСЄ та поширення її діяльності на весь кордон з РФ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Сьогодні, 23 жовтня, так званий «прем'єр-міністр» самопроголошеної терористичної організації «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко заявив, що бойовики «забиратимуть Слов'янськ і Краматорськ, і Маріуполь».

«Будуть ще дуже важкі періоди військових дій. Будемо забирати Слов'янськ і Краматорськ, і Маріуполь», - заявив Захарченко.