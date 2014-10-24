У США учень відкрив стрілянину в школі: шестеро людей поранені - ЗМІ

Шестеро людей поранені в результаті стрілянини в американській школі в штаті Вашингтон на заході країни, повідомляють місцеві ЗМІ.

Один з учнів відкрив вогонь у школі Marysville-Pilchuck в п'ятницю вранці, передають РИА Новости з посиланням на видання Seattle Times.

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Деталей поліція поки не оприлюднила, проте повідомляється про шістьох поранених. За даними видання, частину учнів було евакуйовано з будівлі школи, частина залишається в класних приміщеннях.