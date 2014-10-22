Стрілянина в парламенті Канади: поліція проводить операцію із затримання злочинців (фоторепортаж)

18:44, 22 жовтня 2014
Світ
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Сьогодні невідомі відкрили стрілянину в канадському парламенті.

Невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві, що розташований неподалік від парламенту країни, а потім забіг до будівлі парламенту і зробив близько 30 пострілів.

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Поліція підтвердила участь кількох підозрюваних у стрілянині.

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