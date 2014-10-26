КНДР пригрозила Південній Кореї війною за запуск повітряних кульок
09:38, 26 жовтня 2014Світ
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Влада КНДР пригрозила обстріляти прикордонний район в Південній Кореї, з якого були запущені повітряні кульки з пропагандистськими листівками, повідомляє Yonhap.
REUTERS
У листівках містилася критика північнокорейського режиму, зокрема, обмеження прав людини.
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ЗМІ КНДР повідомили, що запуск повітряних кульок з матеріалами критичного характеру може мати серйозні наслідки, оскільки влада Північної Кореї розглядає дану дію як оголошення війни, передає polit.ru.
Даний інцидент може зірвати переговори на вищому рівні між КНДР і Південної Кореї, про відновлення яких сторони домовилися на початку жовтня.
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